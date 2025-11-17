El Tricolor Sub-17 sueña en grande tras eliminar a Argentina y buscará un triunfo ante Portugal

La Selección Mexicana Sub-17 atraviesa un momento dulce en la Copa del Mundo en Qatar. Después de dejar atrás los fantasmas que han marcado a otras categorías y eliminar a Argentina en un duelo lleno de intensidad, el equipo dirigido por Carlos Cariño mantiene viva la ilusión de conquistar el título.

El triunfo ante la Albiceleste no solo significó avanzar en el torneo, sino también confirmar la personalidad y calidad de una generación que juega sin miedo ante las grandes potencias.

Con figuras que han respondido en momentos clave y un estilo dinámico que ilusiona, México llega fortalecido a la fase de octavos de final para enfrentar a Portugal, consciente del desafío y la oportunidad que se les presenta para seguir en el camino hacia levantar el título.

"El equipo está entusiasmado y ansioso por jugar. Tenemos una gran motivación por lo que pasó ante Argentina y vamos a darlo todo. Es un partido de mucha inteligencia y lo vamos a afrontar como lo hemos hecho antes, poniendo todo", mencionó previo al compromiso el defensor José Navarro.

El Tricolor, que saldrá al campo con la intención de hacer daño en los primeros minutos para poder controlar el ritmo de juego y anular al equipo luso —que fue uno de los mejores en la fase de grupos y dejó en el camino a Bélgica— reiteró el compromiso por seguir luchando y replicar los campeonatos de 2005 y 2011.

"Tenemos el juego bien preparado, daremos un buen partido. Es maravilloso enfrentar a los mejores del mundo de mi edad, tenemos que salir dejando todo y entender que es vida o muerte", finalizó Íñigo Borgio, quien forma parte de las básicas del Leganés de España.