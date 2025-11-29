El Tri Femenil inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027 ante San Vicente y las Granadinas: "Espero un México aguerrido"

La Selección Mexicana Femenil debuta este sábado ante San Vicente y las Granadinas en el inicio del Campeonato Concacaf W 2026, que reparte cuatro boletos directos a la Copa Mundial de Brasil 2027 y dos a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Tras dos ausencias consecutivas en Mundiales (Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023), el Tri de Pedro López llega con la misión de regresar a la élite mundial; sin embargo, la lateral Kenti Robles descartó cualquier tipo de presión por el pasado y espera a un equipo con hambre de triunfo.

“Espero todavía un México más aguerrido con más ganas y con toda esa hambre que tenemos”, dijo. “No creo que haya presión. Es un privilegio poder estar aquí. Me encantaría que todo el mundo pasará un día con este cuerpo técnico, con estas jugadoras y viera lo bonito que es poder estar aquí. En el campo es simplemente jugar al futbol, de verdad, no hay ninguna presión”, afirmó la jugadora del Pachuca y ex Real Madrid.

Por su parte, el técnico español, quien tomó las riendas en septiembre de 2022 con el mandato expreso de clasificar al equipo, aseguró que México está en su mejor versión después de tres años de trabajo.

“Sí siento una evolución a todos los niveles. He visto que las futbolistas, a nivel individual, son mejores que hace tres años. (...) El entendimiento del juego de selección también ha ido progresando hacia ser una selección efectiva, capaz de competir a cualquier equipo”, declaró el timonel.

Sobre el debut ante San Vicente y las Granadinas, el mensaje fue contundente: “Vamos a salir a ganar. Este partido ya lleva el ‘apellido’ de Copa del Mundo”.

El estratega reconoció el poderío físico y la velocidad del conjunto caribeño, pero también sus carencias en orden táctico por falta de experiencia.

“No es un equipo que haya tenido la oportunidad de disputar torneos como Copa del Mundo o Juegos Olímpicos que le hayan exigido ese orden, pero sí un poderío físico y velocidad para la cual tendremos que estar preparadas”, añadió.