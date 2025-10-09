El Real Oviedo despide al serbio Veljko Paunovic, el técnico que les dio el ascenso a Primera División

El Real Oviedo — club recientemente ascendido a la primera división de España — destituyó al serbio Veljko Paunovic como su director técnico. El equipo dio a conocer la noticia previo al entrenamiento del jueves y se convierte en el primer despido de La Liga en su temporada 2025/26.

Ubicado en la decimoséptima posición de la tabla con seis puntos, el Oviedo ha perdido cuatro de los últimos cinco compromisos ligueros. El despido se da a un día del duelo ante Valencia en el estadio Carlos Tartiere, casa del conjunto albiazul.

Gracias, Pauno 💙



Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos! 🫂#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/pqbDdH7pCV — Real Oviedo (@RealOviedo) October 9, 2025

El serbio llegó al banquillo en marzo del 2025, cuando aún peleaban el ascenso a La Liga. El registro total de Paunovic, quien dirigió a Chivas y Tigres en México, es de 11 victorias, siete derrotas y nueve empates en los 22 partidos que dirigió al Real Oviedo.

Hoy al Oviedo solo lo salva un gol de estar en zona de descenso en donde el Girona, con la misma cantidad de puntos, pero un tanto menos en la diferencia de goles, se ubica en el lugar 18 de la tabla.

“Gracias, Pauno. Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos!”, escribió el club en sus redes sociales. Roberto Aguirre quedó a cargo de la práctica del jueves y el español Luis Carrión tomará las riendas del club a efecto inmediato.