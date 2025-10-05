El niño que pone a soñar a todo un país

Valparaíso, Chile.— A poco más de ocho meses para que inicie la Copa del Mundo 2026, México tiene depositadas muchas de sus esperanzas en un niño de 16 años de edad llamado Gilberto Mora.

El joven futbolista, surgido de los Xoloitzcuintles de Tijuana, ya demostró con el Tricolor Mayor (en la Copa Oro), con su club fronterizo y ahora lo hace en un Mundial Sub-20.

Morita anotó el gol que le dio el triunfo (1-0) a la Selección Mexicana frente a Marruecos y el pase a la ronda de octavos de final en la justa que se efectúa en Chile. El equipo nacional avanzó con cinco puntos y de manera invicta, en un sector que también tuvo a las potencias Brasil y España.

Los dirigidos por Eduardo Arce aparecieron en el Grupo de la Muerte y salieron vivos. Por ahora, el joven Tricolor ha cumplido con las expectativas, pero la prueba continúa.

El siguiente paso es el combinado anfitrión, el martes, por el boleto a cuartos de final.

En el primer tiempo, las alarmas se encendieron en el bando nacional con la jugada que dejó inconsciente al delantero Mateo Levy. El jugador del Cruz Azul no pudo continuar y fue sustituido por Iker Fimbres. Por fortuna, esta situación no afectó el ánimo del equipo. Levy fue llevado a un hospital y es reportado estable, aunque con conmoción cerebral. No estará disponible para el encuentro de pasado mañana.

Ya en el segundo tiempo, Mora hizo el único tanto, por la vía del penalti (51’), luego de una mano de Anas Tajaouart, quien no podía creer su mala decisión. El juvenil mexicano respondió cuando más se le necesitaba y el banquillo estalló.

Al minuto 57, el combinado africano empató el encuentro, pero —para fortuna de México— el tanto fue invalidado. Acción que alertó a los de Arce, para convertirse en muralla durante el tiempo restante.

México cumplió con el primer objetivo, avanzó a los octavos de final de la mano de un joven de 16 años, quien —de momento— suma tres goles y una asistencia en el torneo, pero la verdadera prueba está por iniciar. Redacción