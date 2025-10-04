Mundial Sub 20: México vs Marruecos - EN VIVO - Jornada 3 - Fase de Grupos

Mientras la tarde cae en Valparaíso, Chile, la Selección Mexicana se jugará la vida en el Mundial Sub-20. Para depender de sí mismo y continuar en el certamen, el combinado nacional imponerse ante Marruecos en la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander.

Situación de la que el estratega Eduardo Arce tiene plena consciencia: “Marruecos ha demostrado que esas sólo son etiquetas [favoritos] que uno pone, pero conocemos el nivel y sabemos que indistintamente, depende de nosotros. Tenemos que seguir demostrando esta lucha que distingue a este grupo”, aseveró en conferencia de prensa.

El Tricolor construyó su camino con dos empates: ante Brasil y España, respectivamente. Y en este partido, se enfrentará a un Marruecos que es líder del Grupo C con seis puntos, después de imponerse ante "La Canarinha" y "La Roja" de la categoría.

Si México gana, avanzaría sin mayor problema a la siguiente ronda. En caso de empatar o perder, dependerá del resto de los resultados para superar la Fase de Grupos.

"Al grupo lo veo bien, metidos con lo que buscamos, sabemos lo que nos jugamos mañana [hoy]. Debemos estar metidos… No hay nada diferente, hay que hacer lo que venimos haciendo, buscar salir en nuestro mejor día y estar conectados", concluyó Arce.

Con el contexto presente sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Elías Figueroa Brander.

Minuto a minuto de México vs Marruecos; hoy, sábado 4 de octubre

Universal Deportes 01:32 PM Alineación de México confirmada para el partido

#Sub20 | El profe Lalo Arce ya eligió a los once que defenderán la camiseta con el alma. 📋



Con esta alineación salimos a buscar la clasificación. 💚#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/Lhyt7hQvaP — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025