Mundial Sub 20: México vs Marruecos - EN VIVO - Jornada 3 - Fase de Grupos

Mientras la tarde cae en Valparaíso, Chile, la Selección Mexicana se jugará la vida en el Mundial Sub-20. Para depender de sí mismo y continuar en el certamen, el combinado nacional imponerse ante Marruecos en la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander.
Situación de la que el estratega Eduardo Arce tiene plena consciencia: “Marruecos ha demostrado que esas sólo son etiquetas [favoritos] que uno pone, pero conocemos el nivel y sabemos que indistintamente, depende de nosotros. Tenemos que seguir demostrando esta lucha que distingue a este grupo”, aseveró en conferencia de prensa.
El Tricolor construyó su camino con dos empates: ante Brasil y España, respectivamente. Y en este partido, se enfrentará a un Marruecos que es líder del Grupo C con seis puntos, después de imponerse ante "La Canarinha" y "La Roja" de la categoría.
Si México gana, avanzaría sin mayor problema a la siguiente ronda. En caso de empatar o perder, dependerá del resto de los resultados para superar la Fase de Grupos.
"Al grupo lo veo bien, metidos con lo que buscamos, sabemos lo que nos jugamos mañana [hoy]. Debemos estar metidos… No hay nada diferente, hay que hacer lo que venimos haciendo, buscar salir en nuestro mejor día y estar conectados", concluyó Arce.
Con el contexto presente sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Elías Figueroa Brander.
