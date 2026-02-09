El Mexico Championship se alista para vivir un exitoso 2026 en el calendario del PGA Tour AMÉRICAS

La primera edición del Mexico Championship está cada vez más cerca de convertirse en una realidad y promete ser exitoso.

El torneo, presentado por Scotia Wealth Management, se disputará del 4 al 7 de junio de 2026 en el Club de Golf La Hacienda y formará parte del calendario del PGA Tour AMÉRICAS.

El director del certamen, Nicolás Gross, habló sobre lo que representa para los golfistas y para nuestro país.

“El Mexico Championship combina competencia de alto nivel, con una organización alineada a los estándares del PGA TOUR Américas. Para los jugadores, representa una oportunidad real de avanzar en su carrera profesional; para México, una vitrina internacional que refuerza su posición dentro del ecosistema global del golf”, declaró.

Cabe resaltar que el anuncio se da luego de la confirmación del calendario 2026 del PGA TOUR Américas.

Dicha temporada, estará compuesta 15 torneos en nueve países que se jugarán entre abril y octubre.

La campaña finalizará en República Dominicana, con el PGA Oceans 4 Tour Championship, presentado por Scotiabank.

En el último torneo, se definirá a los 10 mejores golfistas de la lista de puntos, quienes ganarán la membresía Korn Ferry Tour para la siguiente temporada.

El Mexico Championship contará con el respaldo de Scotia Wealth Management, la división de Scotiabank que se especializa en “ofrecer soluciones globales para la gestión patrimonial a través de un equipo de especialistas altamente capacitados para brindar una asesoría holística a clientes de alto valor”.

Además, cabe mencionar que la sede el torneo será el Club de Golf La Hacienda, que es uno de los clubes de mayor tradición en México;se encuentre ubicado al norte de la CDMX, cuenta con más de 60 años desde su apertura y es considerado un “escenario exigente para la competencia profesional”.