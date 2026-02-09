Ximena González sueña con los Juegos Paralímpicos; en el agua no existen los límites

En la paranatación no existen los límites. El agua no solo le abrió camino a Ximena González para encontrarse con otras personas que, así como la nadadora queretana, viven con una discapacidad.

También la acercó al deporte adaptado en la construcción de un sueño: representar a México en unos Juegos Paralímpicos.

“Me enamoró que en la paranatación no existen los límites y que todos somos iguales. Cada cuerpo es distinto, pero en el agua esas diferencias se vuelven similitudes. Yo veía a los convencionales y pensaba que estaba en mucha desventaja, pero en la paranatación encontré un hogar”, se sinceró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Para Ximena, “una nadadora feliz es más rápida”. Cada competencia representa un aprendizaje que fortalece su resiliencia, especialmente porque desea darle una mayor visibilidad al deporte adaptado mexicano.

Mismo que, a lo largo de 14 participaciones que registra hasta el momento, ha cosechado 328 preseas en la historia de los Juegos Paralímpicos.

“Tengo confianza en que el deporte adaptado y la paranatación continuarán creciendo. [...] Siento que los resultados hablan por sí solos: inspiran a las personas. Demuestran que nosotros también podemos, y que hemos trabajado”, sentenció la paratleta.

En las albercas, el proceso de Ximena González comenzó a reflejarse con resultados. El año pasado, en la Paralimpiada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), conquistó tres medallas de plata y tres de bronce en la categoría Juvenil Superior, dentro de las pruebas de clasificación S9/SB8.