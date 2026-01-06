El 'Loco' Abreu confirmó la llegada de Nacho Rivero a Xolos y reveló lo que espera de él

Ignacio Rivero ya se despidió de Cruz Azul y Sebastián Abreu, director técnico de los Xolos de Tijuana, confirmó el arribo del uruguayo al equipo fronterizo.

El Loco, en entrevista con ESPN, reveló lo que espera del excapitán de La Máquina y de inmediato mencionó en qué posición jugará.

“Nacho puede jugar de doble 5, puede jugar de lateral, puede jugar de extremo. Es una de las virtudes que tiene, pero bueno, en este caso nosotros lo visualizamos para que juegue en el medio campo, que nos pueda dar esa conexión entre la defensa y el ataque”, declaró el exfutbolista uruguayo.

Asimismo, Abreu destacó el liderazgo de Nacho Rivero, quien regresa a Tijuana, su primer equipo en la Liga MX en 2018.

“Además, de lo que genera con su liderazgo, no en vano era uno de los capitanes de Cruz Azul… y su trayectoria y conocimiento del club, nos da la tranquilidad de que nos va a ayudar y que rápido pudiera hacerse todo”, agregó.

Abreu espera que mañana se incorpore a los entrenamientos y pueda estar en el debut frente a las Águilas del América, el viernes 9 de enero.

