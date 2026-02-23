El 'Gato' Ortiz se manifiesta en contra del arbitraje tras no ser seleccionado para el Mundial 2026

Más Información

Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 y en México, no sólo los jugadores esperan ser convocados para ser parte del torneo de naciones más importante. En el arbitraje azteca también hay competencia por ver quiénes representarán al país para impartir justicia y uno de los representantes del gremio, , no sería contemplado.

El 'Gato' fue designado como árbitro central del partido correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026 entre Tigres y Pachuca, y una de las imágenes más llamativas de la noche la otorgó él, al presumir dos ; uno de ellos era Trionda, el balón oficial del Mundial, y el otro era una mini réplica del trofeo.

Para muchos ese detalle pasó desapercibido menos para Fernando Guerrero, el exárbitro y actual comentarista para Televisa.

“Es normal que el árbitro FIFA Marco 'gato' Ortiz muestre mediante esos llaveros mundialistas su inconformidad por no estar en la lista de candidatos al Mundial 2026”, publicó el 'Cantante' en redes sociales.

Por si fuera poco, el Cantante se unió a la manifestación de su excolega y reventó a los encargados de elegir a los candidatos.

“Sus números en cancha y logros en Liga BBVA MX y Concacaf son muy buenos. Una muestra más que desde hace años no van los mejores a los mundiales. Van los recomendados”, agregó.

