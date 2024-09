¡El football está de regreso!

Hace unos días se dio la patada inicial de la temporada 2024 en la NFL y eso implica que esta noche los 49ers de San Francisco reciban a los Jets de Nueva York.

Ya se puede sentir la emoción de una nueva temporada, los corazones comienzan a acelerarse y las ilusiones vuelven a encenderse.

Los fieles están más que listos para ver a su equipo dentro del emparrillado, comandado por el quarterback Brock Purdy, quien se ha convertido en un jugador tan relevante para la franquicia.

Y no sólo por su habilidad en el campo, sino debido a su capacidad de aprendizaje, crecimiento y resiliencia.

El egresado de Iowa State jugará su tercera temporada con los 49ers de San Francisco.

Las cosas han cambiado desde que Purdy conoció que su destino estaba con los Niners. Una oportunidad para mostrarse como pasador del equipo, lo cual aprovechó de gran manera y se convirtió en el titular indiscutible.

Después, vino su primera temporada como número uno en el puesto y los 49ers llegaron hasta el Super Bowl.

Hoy, con mucha experiencia obtenida, demostrará por qué es uno de los pilares de la franquicia.

La temporada pasada, se convirtió en el quinto quarterback con más yardas por aire, al sumar cuatro mil 280; el tercero con más pases de anotación, con 31, y el mejor en rating, con 113.0.

Una de las noticias más relevantes fue la renovación del receptor Brandon Aiyuk, quien acaba de firmar una extensión de contrato por cuatro años más. Es una excelente noticia para los aficionados, para el equipo, pero —sobre todo— para Purdy, ya que el receptor abierto egresado de Arizona State fue el objetivo principal de los pases lanzados por el quarterback, con 101, seguido por el receptor abierto Deebo Samuel, con 87.

Como ya lo dije, Purdy tiene la habilidad, capacidad y mentalidad para guiar al equipo.

Por fin, pudo tener una pretemporada completa, lo que será un plus importante a la hora de comenzar con la campaña regular, pues el año pasado no pudo entrenar desde el inicio debido a que se recuperaba de una lesión; no obstante, logró grandes cosas.

Hoy, está más fuerte que nunca para tener una buena temporada con San Francisco.

@49ersESP