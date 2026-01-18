Efraín Juárez identifica al Pumas que quiere ver la afición

Pumas mostró una ligera mejoría frente León, pero sigue habiendo detalles a pulir. Así lo ve Efraín Juárez, luego del empate 1-1 contra León en la Jornada 3 del Clausura 2026.

De los tres duelos jugados en la campaña, los auriazules han disputado dos como local y no han sabido aprovechar esa localía al dejar puntos frente a Querétaro y ahora contra los Esmeraldas, situación que deben mejorar.

"Necesitamos hacernos fuerte en casa. Empezamos perdiendo por un gol de vestidor y es otra vez ir cuesta arriba, eso es lo que cuesta y empezamos a correr riesgos innecesarios. No encontramos generar muchas chances de gol", declaró el estratega en conferencia de prensa.

¡Faltó contundencia, pero hay mejora!



Efraín Juárez asegura que la afición espera ver a Pumas jugando como lo hizo en el segundo tiempo frente al León. pic.twitter.com/56zIsg1nU1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 18, 2026

Los segundos 45 minutos del partido reflejaron la idea que busca implementar Efraín Juárez en sus pupilos, logrando empatar el duelo y extendiendo su invicto en esta campaña, con dos empates y una derrota. El técnico universitario está consciente de que esa versión es la ideal para cada encuentro y para conectar con la afición.

"El equipo del segundo tiempo es el que quiere ver la gente. Un equipo atrevido, un equipo que va para delante y corre riesgos. Eso me representa a mí y a los jugadores. Desafortunadamente otra vez no somos finos. Seguimos invictos y sólo con dos goles en contra."

Esta semana habrá un parón en la actividad de la Liga MX por los duelos amistosos de la Selección Mexicana, momento que no le agrada al cuerpo técnico felino. Sin embargo Juárez sabe que podrá sacarle provecho a esta pausa.

"Este parón no nos iba a venir en buen momento porque el equipo empieza a andar (bien) y viene un parón. Nos sirve para poner a los que no llegaron en la pretemporada de buena forma para el juego ante Santos. No nos gusta, lo sabíamos, pero hay que aprovecharlo", finalizó.