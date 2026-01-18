Julián Quiñones anota en la goleada del Al-Qadisiya; se acerca a Cristiano Ronaldo

El delantero Julián Quiñones continúa levantando la mano para escribir historia con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, más aún porque solamente lo separan dos goles para alcanzar al astro portugués, Cristiano Ronaldo, como el máximo goleador en la actual temporada de la Liga Profesional Saudí.

Durante la goleada (1-5) que el Al-Qadisiya le propinó al Al-Hazm, Quiñones contribuyó con un cabezazo en el minuto setenta y tres. Este fue el tercer tanto para el Al-Qadisiya en el partido, pero el treceavo para el exfutbolista de las Águilas del América.

El gol lo acercó peligrosamente a Cristiano Ronaldo, quien lleva quince dianas en la actual temporada del balompié árabe. De momento, en la pelea por el liderato de goleo, Quiñones va empatado con Joshua King y João Félix.

Cabe recordar que, el año pasado, el delantero solamente disputó nueve partidos con la Selección Mexicana, y no anotó ningún tanto.

A la espera de que el director técnico del Tricolor, Javier Aguirre, dirija su mirada nuevamente a Julián Quiñones, el futbolista verá acción en el próximo partido que Al-Qadisiya disputará contra Al-Ittihad en la Jornada 17 de la Liga Profesional Saudí.

A poco más de cinco meses para que suene el silbatazo inicial en el Mundial de 2026, el nombre de Quiñones compite con el de Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Armando “La Hormiga” González, Germán Berterame y Ángel Sepúlveda.

Lee también Israel Reyes lanza contundente mensaje sobre el llamado de ocho jugadores de Chivas a la Selección Mexicana