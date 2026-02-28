Efraín Juárez admite sentirse “encantado e ilusionado” con el invicto de sus Pumas en el Clausura 2026

Los Pumas salieron vivos de La Frontera al rescatar un empate (1-1) con el Tijuana, gracias a una anotación de Juninho Vieira.

El brasileño, quien ya suma cuatro goles en los ocho partidos que ha disputado con la camiseta auriazul, consiguió que su equipo mantuviera el invicto en el Clausura 2026. Luego de las primeras ocho jornadas, la escuadra de Efraín Juárez todavía no sabe lo que significa perder, con cuatro victorias y cuatro empates.

Para el director técnico mexicano, el momento que atraviesa el Club Universidad Nacional es gracias al “compromiso” que tienen sus futbolistas con la institución.

“Todo esto que está pasando, ahora con el equipo, es de los jugadores. Realmente, estoy encantado, satisfecho, ilusionado y agradecido porque han entendido la idea y cada día y en cada entrenamiento hacen un esfuerzo que se refleja dentro de la cancha”, declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el timonel auriazul también destacó que sus Pumas están en ese “proceso de crecimiento”, por lo que, a pesar de su racha de imbatibilidad, todavía tienen aspectos que perfeccionar.

“Tenemos el invicto, pero siempre veo un poquito más allá de eso y hay cosas a mejorar, empatando, ganando o perdiendo. Vamos paso a paso, [pero], obviamente, queremos seguir evolucionando; tenemos que generar un poco más de volumen adelante”, admitió.

A pesar de que su equipo rescató el empate y mantuvo el invicto, Efraín Juárez reconoció tener “una sensación de frustración” porque le hubiera gustado sumar los tres puntos que los hubieran catapultado hasta la cima de la tabla general.

“No nos vamos satisfechos, esa es la realidad. Sabíamos que era difícil y el equipo se comportó, generó y trató en una cancha tan complicada y ante un rival importante con bien dirigido”, puntualizó.

El joven estratega mexicano tiene “mucha ilusión” con esta versión de sus Pumas, pero prefiere mantenerse cauto de cara a la segunda parte del calendario.

“Ni cuando ganamos somos los mejores, ni cuando el equipo muestra un futbol bueno, que es lo que pretendemos, somos los mejores; ni cuando se pierde somos los peores. Vamos con calma y muchísima humildad”, añadió Efraín Juárez.

