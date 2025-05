Edson Álvarez pidió apoyo para futbolistas mexicanos en Europa; "Estamos con la intención de poner a nuestro país en el mapa"

Este jueves David Faitelson tuvo como invitado especial de su programa Faitelson Sin Censura al futbolista mexicano Edson Álvarez, donde habló, entre otras cosas, de la competencia que existe en la Selección Mexicana entre Raúl Jiménez y Santiago Giménez, quienes luchan por la titularidad de la delantera tricolor.

Sin embargo, Faitelson le preguntó sobre el rol de los dos goleadores mexicanos y la posibilidad de que jueguen juntos en el 11 titular del Vasco.

"Tal vez fue cuestionable la decisión de (Javier) Aguirre pero dio su fruto, no tuvimos mucho tiempo de preparación de entrenar con los dos, pero los dos están en un gran momento y hay que disfrutar que están en ligas élite porque como mexicanos nos tiene que llenar de orgullo" respondió Edson.

Además, criticó a quienes no muestran apoyo a los distintos futbolistas mexicanos en Europa, dependiendo del equipo al que representaron en su tiempo como jugadores de la Liga MX.

"Uno de los temas que más me cuesta trabajo entender es cómo a estas alturas nos cuesta quitarnos la playera un poco. No me importa que Santi sea de Cruz Azul, Johan de Pumas o yo del América. Estamos en Europa con la intención de poner a nuestro país en el mapa" concluyó.

