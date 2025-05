David Faitelson ataca a Chivas y cuestiona a su directiva; "No saben lo que quieren"

Este jueves el América y el Cruz Azul se enfrentarán en la ida de las semifinales del torneo Clausura 2025 y David Faitelson, en la introducción a su programa Faitelson sin Censura, hizo una comparación entre la realidad que viven águilas y cementeros con las Chivas, a quienes criticó por no tener un director técnico anunciado a pesar de ser eliminados hace varias semanas.

"Mientras América y Cruz Azul engrandecen su historia particular, sus duelos en fases importantes de Liguilla, Chivas tiene o va a cumplir un mes sin entrenador. El Guadalajara fue eliminado en la última fecha del torneo en aquel empate triste con el Atlas en el estadio Jalisco y hasta ahora, no ha sido capaz de tomar una decisión" comenzó en su relato Faitelson.

Para colmo, en las últimas semanas el entrenador que parecía que asumiría el reto de dirigir a las Chivas era el español Domènec Torrent Font, exentrenador del Atlético de San Luis, pero trascendió que habría rechazado a la directiva rojiblanca y que podría ser el nuevo estratega de los Rayados de Monterrey.

"¿Qué pasa en Chivas y qué no pasa en Chivas? El problema radica en que no saben lo que quieren y cuándo. Uno no sabe lo que quiere, no sabe qué decisión tomar. Aparentemente ya habían tenido un acercamiento con Torrent y al final algo pasó, no sabemos si es un tema de dinero, de percepción hacia el entrenador, no sabemos absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que Javier Mier, director deportivo, propuso a Jaime Lozano y le dijeron no, no nos gusta el Jimmy. Pero ¿quién le dijo no a Javier Mier? ¿Quién toma las decisiones?" agregó el conductor de Televisa.

Por ahora, el Guadalajara sigue sin anunciar a su nuevo director técnico y hay aficionados del Rebaño que mantienen la ilusión de contratar a Matías Almeyda, quien terminó su contrato con el AEK de Atenas y está en condición de "agente libre".

