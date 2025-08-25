Edson Álvarez manda contundente mensaje a los aficionados del Fenerbahce; "Queremos ganar títulos"

Edson Álvarez sigue viviendo sus primeros días como nuevo futbolista del Fenerbahce, por lo que fue entrevistado por el club para conocer un poco más de él, y ahí, el mexicano aprovechó para mandarle un mensaje a la afición del equipo turco.

El "Machín" dejó la Premier League para aterrizar en la Superliga de Turquía, una decisión complicada para el futbolista, pues dejó la mejor liga del mundo, así como un estilo de vida que había construido en los últimos dos años en Londres.

De hecho, su salida del cuadro londinense fue tomada después de charlar con un excompañero suyo, quien le sirvió como guía para decidir firmar con el equipo.

"Ya sabía lo grande que era este club antes de venir. Esto no es algo que solo se sepa en México. Todo el mundo conoce la magnitud del Fenerbahçe. Antes de llegar, hablé con algunos de mis excompañeros; Dusan Tadicy yo jugamos juntos en el Ajax. Me dio un poco más de información, sobre todo preguntándole sobre la ciudad, porque es muy importante para mi familia vivir aquí. Solo tenía cosas positivas que decir, lo que me dio aún más ganas de venir", comentó para el canal oficial del club.

Edson también fue muy claro cuando habló sobre la actualidad del equipo, asegurando que existe calidad para pelear por títulos. Además, comentó que él busca demostrar sus grandes cualidades dentro del campo.

"He visto a nuestro equipo, creo que tenemos grandes y buenos jugadores. Quiero demostrarle a nuestra afición qué clase de jugador soy en la cancha con mi juego. Sé que la responsabilidad es grande, pero lo daré todo por mi equipo. Queremos ganar títulos;ese es nuestro objetivo".

El mexicano ha quedado maravillado por el gran recibimiento por parte de la afición del Fenerbahce. De igual manera, Edson alabó la ciudad en la que le tocará vivir.

"Cuando llegas a un gran club,esperas una gran afición. Llegué con esa expectativa y obtuve justo lo que esperaba. Tenemos una afición increíble. Me han mostrado mucho cariño desde el primer día, lo cual es fundamental para mí como jugador, porque cuando siento ese cariño, me resulta más fácil dar lo mejor de mí en la cancha. También puedo hablar de la ciudad.Es realmente increíble. Es preciosa.El clima es increíble. He conocido a mis compañeros y son personas maravillosas. Así que todo es muy positivo".

Fenerbahce se alista para medirse al Benfica este miércoles en un duelo por un boleto a la fase de grupos de la Champions League. En el partido de ida empataron 2-2.