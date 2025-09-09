Más Información

Liga MX Femenil registra 46 debuts en el Apertura 2025; 130% más que el torneo pasado

Liga MX Femenil registra 46 debuts en el Apertura 2025; 130% más que el torneo pasado

La Selección Mexicana dio a conocer la gravedad de la lesión de Edson Álvarez; ¿Cuándo volverá el capitán?

La Selección Mexicana dio a conocer la gravedad de la lesión de Edson Álvarez; ¿Cuándo volverá el capitán?

¿Quién para titular ante América?; “Hormigol” o “Chicharito”

¿Quién para titular ante América?; “Hormigol” o “Chicharito”

Mike Tyson sorprendió a todos con su pronóstico de la pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford; ¿Qué dijo el exboxeador?

Mike Tyson sorprendió a todos con su pronóstico de la pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford; ¿Qué dijo el exboxeador?

Cuauhtémoc Blanco le pidió a Chicharito que ya se retire; "Debe darle chance a los jóvenes", soltó

Cuauhtémoc Blanco le pidió a Chicharito que ya se retire; "Debe darle chance a los jóvenes", soltó

Además de el pobre rendimiento, la Selección Mexicana tuvo algo más de qué preocuparse en el partido que empataron (0-0) ante Japón: La lesión de su capitán, .

Ahora, a través de un comunicado, el Tri compartió el nivel de la lesión del mediocampista, quien fue sustituido por Erick Lira el pasado sábado al minuto 32 de la primera mitad.

Edson Álvarez se lesiona en partido vs Japón / Foto: Imago7
Edson Álvarez se lesiona en partido vs Japón / Foto: Imago7

Lee también

¿Cuál es la gravedad de la lesión de Edson Álvarez?

"Lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho, el tiempo de rehabilitación y vuelta a la competición será determinado por su club de acuerdo con su evolución", se lee en el comunicado.

Es decir, que pese a que Edson no posee nada de alta gravedad, no podrá jugar en el duelo ante Corea del Sur. Por lo que Javier Aguirre tendrá que modificar el mediocampo de la escuadra nacional.

Conoce horario y canales para mirar en vivo el juego de la Selección Mexicana contra Corea del Sur de este martes 9 de septiembre / FOTO: Imago7
Conoce horario y canales para mirar en vivo el juego de la Selección Mexicana contra Corea del Sur de este martes 9 de septiembre / FOTO: Imago7

Además, se puntualiza que a partir de ahora, el tiempo de recuperación, y el regreso de 'el 'Machín' al terreno de juego, será determinado por su club, el Fenerbahce.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios