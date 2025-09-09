La Selección Mexicana dio a conocer la gravedad de la lesión de Edson Álvarez; ¿Cuándo volverá el capitán?

Además de el pobre rendimiento, la Selección Mexicana tuvo algo más de qué preocuparse en el partido que empataron (0-0) ante Japón: La lesión de su capitán, Edson Álvarez.

Ahora, a través de un comunicado, el Tri compartió el nivel de la lesión del mediocampista, quien fue sustituido por Erick Lira el pasado sábado al minuto 32 de la primera mitad.

Edson Álvarez se lesiona en partido vs Japón / Foto: Imago7

¿Cuál es la gravedad de la lesión de Edson Álvarez?

"Lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho, el tiempo de rehabilitación y vuelta a la competición será determinado por su club de acuerdo con su evolución", se lee en el comunicado.

Es decir, que pese a que Edson no posee nada de alta gravedad, no podrá jugar en el duelo ante Corea del Sur. Por lo que Javier Aguirre tendrá que modificar el mediocampo de la escuadra nacional.

Conoce horario y canales para mirar en vivo el juego de la Selección Mexicana contra Corea del Sur de este martes 9 de septiembre / FOTO: Imago7

Además, se puntualiza que a partir de ahora, el tiempo de recuperación, y el regreso de 'el 'Machín' al terreno de juego, será determinado por su club, el Fenerbahce.

