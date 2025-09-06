La Selección Mexicana vivió un pésimo primer tiempo frente Japón en Oakland, ya que el cuadro de Javier Aguirre fue dominado por los nipones en gran parte de los primeros 45 minutos, pero lo peor para ellos fue la lesión de Edson Álvarez.

El capitán de México no logró terminar la primera parte por sufrir una molestia muscular, que lo obligó a salir del campo para cederle su lugar a Erik Lira, jugador del Cruz Azul.

La lesión de "El Machín" se presentó al minuto 30 del primer tiempo, cuando el canterano del América volteó hacia la banca para hacer un ademán e instantáneamente tirarse al césped mientras se tocaba su parte posterior de la pierna derecha.

¡Se encienden las alarmas! 🚨 Edson Álvarez sale por lesión ❌🇲🇽#RumboAlSorteo26 pic.twitter.com/UxtLgNCol5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 7, 2025

Al ver que su capitán estaba con gestos de dolor, algunos futbolistas del equipo se acercaron para ver cómo se encontraba. Javier Aguirre no lo pensó mucho y decidió meter al campo a Lira, luego de que el cuerpo médico revisara a Edson.

Esta lesión llega en un mal momento para Álvarez, ya que el mediocampista mexicano apenas cambió de equipo, dejando la Premier League para llegar Super Liga de Turquía. Edson salió del West Ham y fichó por el Fenerbahce, club en el que apenas disputó sus primeros minutos la semana pasada.

El cuadro turco despidió hace unas semanas a José Mourinho, técnico que habría pedido la llegada de "El Machín", por lo que el mexicano está a la espera de su nuevo entrenador a quien deberá de convencer para ser titular.

De momento, no se ha dado a conocer la gravedad de la lesión, pero al tratarse de algo muscular podría estar de baja entre tres o cuatro semanas.