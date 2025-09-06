América es sorprendido por DC United en Estados Unidos; genera más dudas que certezas de cara al Clásico Nacional

Resultado sorpresivo, pero, sobre todo, doloroso para unas Águilas que no pudieron volar en Estados Unidos.

El América perdió (3-1) con el DC United en el Audi Field de Washington, en un duelo de carácter amistoso, pero deja ciertas dudas por el pobre funcionamiento azulcrema.

A pesar de no había nada en juego, para las exigencias de un equipo como el de Coapa, las derrotas no se pueden tomar con ligereza.

Máxime porque se enfrentó al peor club de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) y porque André Jardine presentó una alineación titular más que decente.

Es una realidad que el conjunto azulcrema no cuenta seis jugadores importantes porque se encuentran representado a sus respectivas selecciones, pero los elegidos por el entrenador brasileño cuentan con la suficiente experiencia para aprovechar la oportunidad que recibieron. No lo hicieron, ni siquiera pudieron hacerse presentes en el marcador.

Los cuatro goles que se celebraron en la capital estadounidense fueron obra de jugadores del DC United. La ofensiva azulcrema se quedó sin ideas en el último tercio del terreno de juego.

Joao Peglow (50'), Caden Clark (54') y Gabriel Pirani (93') fueron los encargados de hacerle pasar una mala noche al América. Ninguna de las anotaciones decepcionó; cada una tuvo su nivel estético para admirar, sobre todo el primero que cayó tras una espectacular definición de media tijera.

El tanto de las Águilas se generó de manera fortuita. Kevin Álvarez mandó un peligroso centro, buscando a Henry Martín, pero Lukas MacNaughton (53') lo remató y, accidentalmente, mandó el balón al fondo de su propia portería. El autogol del canadiense sólo sirvió para ser el de la honra.

Sorpresiva derrota para el América que deja más dudas que certezas, sobre todo pensando en la reanudación de la Liga MX, donde las Chivas ya lo esperan con ansias para protagonizar una nueva edición del Clásico Nacional.