DC United vs América: Horario y canales para ver EN VIVO el partido amistoso; HOY, sábado 6 de septiembre

La Fecha FIFA de septiembre se encuentra en marcha con partidos a nivel de selecciones en todo el mundo.

Conmebol (Sudamérica), UEFA (Europa), CAF (África), AFC (Asia) y Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) continúan con sus eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Además, los países que ya cuentan con su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo se encuentran disputando juegos amistosos para seguir su preparación.

Por tal motivo, los clubes en todo el orbe buscan mantenerse en actividad para no perder el ritmo durante el parón internacional.

De esta manera, podrán seguir con su la competencia de cara a que se reanuden las diferentes ligas.

El América decidió viajar a Estados Unidos para jugar un partido amistoso contra un equipo de la Major League Soccer: DC United.

Las Águilas se estarán enfrentado al conjunto de Washington sobre la cancha del Audi Field este sábado 6 de septiembre.

La escuadra azulcrema se traslado a la capital estadounidense para mantenerse en ritmo de competencia.

El director técnico del América, André Jardine, tendrá la oportunidad de darle minutos a jugadores que no han tenido tanta participación en las primeras jornadas del Apertura 2025 de la Liga MX.

Sobre todo, podrá aprovechar que algunos titulares como Luis Malagón y Erick Sánchez se encuentran concentrados con la Selección Mexicana.

De igual forma, Eduardo Aguirre (Uruguay) y Alejandro Zendejas (Estados Unidos) están concentrados con sus combinados nacionales.

Por tal motivo, el América podría utilizar un once titular poco habitual ante el DC United en el inmueble washingtoniano.

Cabe resaltar que, actualmente, el equipo que dirige el suizo Rene Weiler no atraviesa por su mejor momento, al ubicarse en la última posición de la clasificación de la Conferencia Este en la actual temporada de la MLS.

Sin embargo, las Águilas tratarán de aprovechar al máximo este partido y prepararse la mejor forma para cuando regrese a la actividad de la Liga MX y se enfrente a las Chivas en el Clásico Nacional.

Horario y canales para ver EN VIVO el DC United vs América