¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos restantes de la Semana 11 de la NFL?

Los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron (27-14) a los Jets de Nueva York en jueves por la noche en el inicio de la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL, misma que se reanudará este domingo por la mañana con el primer juego de temporada regular en España.
El estadio Santiago Bernabéu — llamado solamente “Bernabéu” para fines prácticos de la NFL — será sede del primer partido oficial en la península ibérica. Los Dolphins de Miami serán el conjunto que administrativamente sea local en la casa del Real Madrid para enfrentar a los Commanders de Washington en un duelo que dará inicio a las 8:30 horas (centro de México).
Este será uno de los siete juegos que tendrán transmisión en México únicamente a través de plataformas de streaming. Los otros siete juegos restantes sí serán transmitidos por televisión en México y solo el duelo entre los Chiefs de Kansas City y los Broncos de Denver será transmitido por televisión abierta.
A continuación te dejamos todos los horarios de transmisión y canales para ver los juegos de la Semana 11 de la NFL en México:
Commanders vs Dolphins
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 8:30 horas (centro de México)
- Transmisión: ViX y DAZN
Panthers vs Falcons
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 12:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Buccaneers vs Bills
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 12:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Chargers vs Jaguars
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 12:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Bears vs Vikings
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 12:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Packers vs Giants
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 12:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Bengals vs Steelers
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 12:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ViX y DAZN
Texans vs Titans
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 12:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
49ers vs Cardinals
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 15:05 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Seahawks vs Rams
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 15:05 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Ravens vs Browns
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 15:25 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Chiefs vs Broncos
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 15:25 horas (centro de México)
- Transmisión: Canal 9 y DAZN
Lions vs Eagles
- Fecha: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 19:20 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN
Cowboys vs Raiders
- Fecha: Lunes 17 de noviembre
- Hora: 19:15 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN
