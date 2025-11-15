¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos restantes de la Semana 11 de la NFL?

Los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron (27-14) a los Jets de Nueva York en jueves por la noche en el inicio de la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL, misma que se reanudará este domingo por la mañana con el primer juego de temporada regular en España.

El estadio Santiago Bernabéu — llamado solamente “Bernabéu” para fines prácticos de la NFL — será sede del primer partido oficial en la península ibérica. Los Dolphins de Miami serán el conjunto que administrativamente sea local en la casa del Real Madrid para enfrentar a los Commanders de Washington en un duelo que dará inicio a las 8:30 horas (centro de México).

Este será uno de los siete juegos que tendrán transmisión en México únicamente a través de plataformas de streaming. Los otros siete juegos restantes sí serán transmitidos por televisión en México y solo el duelo entre los Chiefs de Kansas City y los Broncos de Denver será transmitido por televisión abierta.

A continuación te dejamos todos los horarios de transmisión y canales para ver los juegos de la Semana 11 de la NFL en México:

Commanders vs Dolphins

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 8:30 horas (centro de México)

Transmisión: ViX y DAZN

Panthers vs Falcons

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 12:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Buccaneers vs Bills

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 12:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Chargers vs Jaguars

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 12:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Bears vs Vikings

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 12:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Packers vs Giants

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 12:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Bengals vs Steelers

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 12:00 horas (centro de México)

Transmisión: ViX y DAZN

Texans vs Titans

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 12:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

49ers vs Cardinals

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 15:05 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Seahawks vs Rams

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 15:05 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Ravens vs Browns

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 15:25 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Chiefs vs Broncos

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 15:25 horas (centro de México)

Transmisión: Canal 9 y DAZN

Lions vs Eagles

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 19:20 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN

