Domènec Torrent es despedido de Rayados de Monterrey tras malos resultados

Este domingo los Rayados de Monterrey despidieron a Domènec Torrent por sus malos resultados al frente del primer equipo. La derrota contra Cruz Azul en el Gigante de Acero por la jornada 8 del torneo Clausura 2026, habría sido la gota que derramó el vaso de la directiva albiazul.

Con información de Willie González y Felipe Galindo, la directiva de Rayados tomó la decisión de rescindir el contrato del estratega español.

Este sábado, durante la derrota contra Cruz Azul, la afición de Rayados se manifestó contra el español y su directiva. De las tribunas bajó el grito de "no venimos por ustedes, venimos por los colores", o "ya se va, Dome ya se va". Esas manifestaciones se sumaron a las visitas de aficionados a El Barrial, el centro de entrenamiento del club, y una pésima racha de resultados de Torrent como entrenador de uno de los equipos con mayor inversión en la Liga MX.

Para los próximos encuentros contra Querétaro y Tigres, se espera que Nicolás Sánchez tome las riendas del club.

¿QUÉ TÉCNICOS SON CANDIDATOS PARA DIRIGIR AL MONTERREY?

Según Diego Armando Medina, de Televisa, la directiva contempla dos opciones, por ahora.

Estos son Diego Alonso, técnico uruguayo campeón con Rayados en 2019 de la Copa de Campeones de CONCACAF contra Tigres, o Robert Dante Siboldi, quien fuera campeón con Tigres en el Clausura 2023 pero que tuvo pasado como entrenador de porteros en Monterrey bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich.

Si ninguno de esos queda, el excapitán del Monterrey, Nicolás Sánchez, podría quedarse al frente del equipo.

