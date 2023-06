Diego Cocca tendrá que rendir cuentas, gane o pierda ante Estados Unidos: "Tenemos mucho por mejorar"

Las Vegas.- Ya sea que gane. Ya sea que pierda. El lunes posterior a la final de la Nations League de la Concacaf, Diego Cocca se reunirá con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez.

Aunque se habla de que será una charla programada, en ésta se podría definir el proceso del argentino que, se dice, está en la tablita según el resultado que se dé este día en el juego ante Estados Unidos.

"Ya he conocido al presidente de la FMF, he ido a Toluca. Me cayó bien", dijo Cocca antes de anunciar la reunión.

El argentino mencionó que Juan Carlos Rodríguez, "tiene predisposición en trabajar en equipo y para el bien del futbol del país. Es una persona que nos ha demostrado entendimiento".

Más por lo que se ha dicho ―y se seguirá diciendo― sobre que el entorno en la FMF no ve en Cocca al técnico adecuado, es que se viene una junta.

"Hay mucho para mejorar y hablar. Quizá el lunes nos juntemos para hablar e funcionando de la mano".

Y es que el futbol mexicano no solo es la Selección, "la Liga MX, los clubes... Tenemos mucho por mejorar y hacer".

Por eso, todo lo que se dice alrededor de él, lo deja de lado, "lo de afuera no lo puedo manejar… Nos concentramos en el tema cancha y ahí esperamos que todo salga bien".

México se enfrenta a Estados Unidos por el pase a la final de la Nations League. En caso de ganar, disputará el juego por el título contra el triunfador del juego Canadá vs. Panamá. Si pierde, jugará por el tercer puesto.