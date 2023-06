Diego Cocca pide que no le echen la culpa por lo que hizo el Tata Martino en la Selección Mexicana

Diego Cocca sabe que el entorno no es muy claro. No fue el elegido del actual Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Muchos dueños de clubes lo atacan para dañar al proyecto antiguo y raspar al nuevo. Y la afición no lo quiere.

Pero el argentino sabe por qué lo tratan así, "sé dónde estoy parado" afirma, "sé la silla que ocupo".

Y también sabe que no lo atacan por ser él, sino por ser el técnico de la Selección, una Selección que fracasó en el Mundial de Qatar 2022.

"No me critican a mí, si no al técnico, al proceso anterior y necesitan a alguien a quien echarle la culpa", dice de cara al juego por las semifinales de la Nations League.

Lo pone más en claro: "No fui a Qatar, eso está claro, pero acepto el lugar donde estoy, entiendo a la gente y lo que están diciendo".

El día veces campeón con el Atlas, quiere confiar en sus nuevos jefes. "Los que me contrataron confían en mí y con tiempo, ojalá pueda tener tiempo, y trabajo, nos irá mejor".

La pregunta es si se lo darán.