Diego Cocca se sincera: “Mucha gente quiere que me vaya”

Diego Cocca apenas va a cumplir cuatro meses y cinco días al frente de la Selección Mexicana.

Es uno de los pocos entrenadores del Tricolor que no ha tenido luna de miel con la afición, es más, sabe que hay mucha gente que lo quiere fuera del equipo nacional.

“Tenemos ganas”, dice… “Tenemos compromiso”, asegura, pero “poco trabajo. Hay muchas ganas y voluntad”, pero “de hacer milagros. Queremos que la gente crea”.

Y Cocca cree, pero cree que el entorno no lo quiere: “Hay más gente que quiere que me vaya, que la que me quede. El resultado se va a ver, si hay compromiso”.

No se queda con eso el técnico nacional, que quiere bajar el color del partido de este jueves en el Allegiant Stadium.

Cuando se le pregunta, ¿si este es el juego más importante de su carrera, contestó rápidamente: “Dios quiera que no. Sueño con el 2026, sueño con ir a un Mundial, pero cada paso es importante. Estamos con todas las ganas y poniendo el trabajo y la buena onda, la actitud positiva para poder ganar. Sigo creyendo en el trabajo y la evolución del tiempo y en crecer juntos.

Sobre lo que espera del juego ante Estados Unidos, mencionó: “El rival ha hecho cambios de técnicos por querer seguir una forma e identidad. Creemos que seguirán igual. Estamos listos y preparados para lo que propongan”.

No ha tenido mucho tiempo de trabajo: “Sabíamos los inconvenientes que se podrían presentar, armamos un plan para descanso, para el trabajo, y vemos la predisposición que ha sido buena. Vienen (los jugadores) de la mejor manera, pero tenemos que ponerlos mejor y pensar a futuro porque no sólo es este juego sino en la Copa Oro”.