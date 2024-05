Diego Balleza destaca compañerismo en el equipo de clavados

Diego Balleza tendrá que competir por la última plaza con la que cuenta México en clavados para París 2024.

El atleta olímpico es consciente de que la tarea no será sencilla, pero no perderá el deseo de acudir a la próxima justa veraniega y, en dado caso de no conseguirlo, luchará por participar en Los Angeles 2028 “con más trabajo mental”. Aunque el ganador de dos medallas mundiales —bronce en Gwangju 2019 y plata en Fukuoka 2023—, no participe en los Juegos Olímpicos, mantendrá a flote uno de sus principales atributos: el compañerismo.

Balleza desea que sus compañeros y, al mismo tiempo amigos, logren regresar de la capital francesa con dos o tres medallas, porque son una “familia”. “Randal Willars, Kevin Berlín y yo venimos trabando desde hace más 10 años todos juntos, tenemos al mismo entrenador, entrenamos en Monterrey. Siempre decimos: ‘quien vaya, va a dar lo mejor y la medalla es para ti, pero también abarca a todo el equipo, porque somos un gran equipo’”, platicó.

El clavadista, de 29 años, también compartió una anécdota de cuando prefirió hacerse a un lado y cederle su lugar a Willars en el Campeonato Mundial de Natación en 2022, porque lo más importante es buscar lo mejor para nuestro país.

“En un clavado quedé completamente cegado, paralizado, ya no me pude mover y era un día antes de la competencia. Yo mismo me admiro, porque no cualquier deportista puede decir: vas tú. Fue un proceso bien difícil, pero saber que tengo un equipo que me respalda, una familia, es algo muy bonito”, externó con una sonrisa muy sincera el solidario regiomontano.