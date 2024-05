Diego Balleza confía en acudir a los Juegos Olímpicos de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina. Restan poco menos de tres meses para que el pebetero se encienda y se ilumine la capital francesa.

Mientras tanto, la Selección Mexicana de clavados que participará en la justa veraniega alista los últimos detalles. El Comité Estabilizador definió a siete de los ocho integrantes del equipo, pero todavía queda una plaza disponible...

Diego Balleza, quien logró un destacado quinto lugar en Tokio 2020, es uno de los clavadistas que está luchando por ese preciado boleto. Sin embargo, el neoleonés aseguró sentirse “tranquilo” de cara a que se realice el selectivo nacional el próximo mes para definir al último integrante.

“No estoy pensando qué pueda pasar. Uno nunca sabe, solamente hay que seguir adelante, entrenar, competir y lo que tenga que pasar va a pasar”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Respecto a la posibilidad de asistir a sus segundos Olímpicos y de ganar una presea, Diego reveló que no sería como vivir un sueño, porque ya logró lo que pocos: “Una meta tal vez sí, está trazada. Si se puede, está bien y si no, no hay que agüitarse, ya que ser olímpico… no cualquiera”, manifestó con seguridad.

No obstante, Balleza mantiene viva la esperanza de asistir a París 2024, porque “en una de esas hasta se abren más plazas” y entonces se enfocaría en ser finalista, pero, sobre todo, “cada momento hay que vivirlo al máximo”. Pero, si no consigue el último cupo, inmediatamente trazaría su objetivo para acudir a Los Angeles 2028.

“Si todo se arregla, habrá una plaza más, que será en mixtos y ahí llevo dos medallas mundiales, entonces estoy seguro... [que ganaría] medalla olímpica”, afirmó. Balleza auguró que México obtendrá “entre dos y tres medallas” en París.