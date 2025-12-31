Dibu Martínez es víctima de burlas y encaró a los aficionados del Arsenal tras recibir una humillante goleada: "¿Ahora no bailas?"

La impresionante racha de 11 victorias consecutivas del Aston Villa llegó a su fin este martes, tras la humillante goleada sufrida en el estadio Emirates ante el Arsenal (4-1), en la cual el portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez cumplió el papel de villano, una vez más, tras cometer un error en el primer gol.

Al minuto 48, una mala salida del argentino en un tiro de esquina derivó en el gol de Gabriel con un cabezazo, que abrió la puerta a una lluvia de goles del líder de la Premier League.

A pesar de su pasado como 'Gunner', ese error no pasó desapercibido por la afición local que al final del partido, se burló del 'Dibu', quien tuvo que ser detenido por elementos de seguridad tras encarar a los fanáticos de su exequipo.

Martín Zubimendi (52’), Leandro Trossard (69’) y Gabriel Jesus (78’) fueron los autores del resto de los goles del Arsenal, mientras Ollie Watkins (90+4) descontó para los Villanos.

‘¿Ahora no bailas, verdad?’, le reclamaron algunos aficionados del Arsenal al portero campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, conocido por sus polémicas celebraciones en distintos campos del mundo.

🚨🤬 Hubo insultos de los hinchas de Arsenal para Dibu Martínez cuando se retiraba tras la derrota de Aston Villa. pic.twitter.com/mD7oxpo5lw — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 31, 2025

DIBU MARTÍNEZ PROMETE RETIRARSE SI ES BICAMPEÓN DEL MUNDO

En poco más de seis meses, la Selección Argentina buscará defender la corona de campeón en el Mundial 2026, donde enfrentará a Jordania, Austria y Argelia como parte del grupo J.

La última vez que un país logró ser campeón del mundo en ediciones consecutivas fue en 1962, donde Brasil refrendó su título de 1958.

En una reciente entrevista con AFA Estudio, la plataforma de streaming de la albiceleste, el portero del Aston Villa reconoció que, si logra consagrarse campeón del mundo una vez más con Argentina, se retira del futbol profesional.

Dibu Martínez no ha recibido ofertas para salir del Aston Villa la próxima temporada. Foto: Imago7

"Quiero ganar otra Copa del Mundo, y si lo logramos, ahí sí, me voy en paz (...) Si yo me convierto en bicampeón del mundo con la selección argentina, me retiro. Te lo prometo. Te lo digo hoy: me retiro después de ese Mundial", declaró Dibu.

