Más Información

El LIV Golf anunció cambios para el próximo año y aumenta a 57 el número de participantes

El LIV Golf anunció cambios para el próximo año y aumenta a 57 el número de participantes

Stefon Diggs, receptor estrella de los Patriots, enfrenta cargos por estrangulamiento

Stefon Diggs, receptor estrella de los Patriots, enfrenta cargos por estrangulamiento

Sebastián Sosa, exportero de Pumas, es absuelto por la Justicia argentina tras ser acusado de abuso sexual

Sebastián Sosa, exportero de Pumas, es absuelto por la Justicia argentina tras ser acusado de abuso sexual

Cristiano Ronaldo llegó a 957 goles y está cada vez más cerca de un récord histórico

Cristiano Ronaldo llegó a 957 goles y está cada vez más cerca de un récord histórico

Mateusz Bogusz no asistió al primer entrenamiento de Cruz Azul y podría abandonar al equipo antes del Clausura 2026

Mateusz Bogusz no asistió al primer entrenamiento de Cruz Azul y podría abandonar al equipo antes del Clausura 2026

, con un gol casi sin querer, que le golpeó en la espalda y se introdujo en la portería del eslovaco Marek Rodak, portero del Al Ettifaq que cortó la racha de victorias del Al Nassr, líder de la Liga de Arabia Saudí (2-2), acortó la distancia con los mil goles, su actual desafío.

Cristiano marcó el segundo gol del Al Nassr que hasta este martes contaba sus partidos por triunfos. El neerlandés Georgino Wijnaldum, héroe local, puso en ventaja a su equipo pero Joao Felix y Ronaldo dieron la vuelta al marcador.

Lee también

Empató el exjugador del Atlético Madrid en el 47 y en el 67, un disparo suyo desde dentro del área dio en la espalda de Cristiano Ronaldo y engaño al portero del Al Ettifaq. De forma involuntaria hizo un nuevo tanto el astro luso que ya acumula 957 goles. Está a solo 43 del registro que busca. A diez minutos del final, Wijnaldum volvió a marcar y negó el nuevo triunfo visitante.

Ha sido en la décima jornada cuando el Al Nassr se dejó puntos por primera vez. Llevaba nueve victorias seguidas y no pasó del empate contra el Al Ettifaq, octavo en la tabla.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS