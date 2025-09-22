Más Información

NFL: San Francisco 49ers se queda sin Nick Bosa por el resto del año

NFL: San Francisco 49ers se queda sin Nick Bosa por el resto del año

Dembélé tras ganar el Balón de Oro: "Nunca fue mi objetivo, pero es algo excepcional"

Dembélé tras ganar el Balón de Oro: "Nunca fue mi objetivo, pero es algo excepcional"

Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro por tercer año consecutivo, recibió el premio de manos de su ídolo Andrés Iniesta

Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro por tercer año consecutivo, recibió el premio de manos de su ídolo Andrés Iniesta

Andrade "El Ídolo" vuelve a México tras su salida de WWE

Andrade "El Ídolo" vuelve a México tras su salida de WWE

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO Ravens de Baltimore vs Lions de Detroit de este lunes 22 de septiembre

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO Ravens de Baltimore vs Lions de Detroit de este lunes 22 de septiembre

Los dieron a conocer su calendario de juegos para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), en donde defenderán la corona obtenida en la última edición de la Serie de la Reina.

El estadio Alfredo Harp Helú abrirá sus puertas el jueves 22 de enero del 2026 para el debut de las monarcas 2025 de la LMS. Las escarlatas iniciarán temporada enfrentando a Charros de Jalisco, equipos al que vencieron en la Serie de la Reina 2025.

Las Diablas solo tendrán cinco series como local en el Diamante de Fuego. En casa, se medirán ante Charros, Naranjeros, Aldogoneras, Sultanes, El Águila, Olmecas y Bravas, todas series a dos juegos.

FOTO: Diablos Rojos Femenil
FOTO: Diablos Rojos Femenil

Lee también

El calendario de la LMS cuenta con 14 series para la novena escarlata, siete en gira y siete como local. El domingo 8 de marzo culminará el calendario regular de las capitalinas con visita a Sultanes de Monterrey.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS