Los Diablos Rojos Femenil dieron a conocer su calendario de juegos para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), en donde defenderán la corona obtenida en la última edición de la Serie de la Reina.

El estadio Alfredo Harp Helú abrirá sus puertas el jueves 22 de enero del 2026 para el debut de las monarcas 2025 de la LMS. Las escarlatas iniciarán temporada enfrentando a Charros de Jalisco, equipos al que vencieron en la Serie de la Reina 2025.

Las Diablas solo tendrán cinco series como local en el Diamante de Fuego. En casa, se medirán ante Charros, Naranjeros, Aldogoneras, Sultanes, El Águila, Olmecas y Bravas, todas series a dos juegos.

FOTO: Diablos Rojos Femenil

El calendario de la LMS cuenta con 14 series para la novena escarlata, siete en gira y siete como local. El domingo 8 de marzo culminará el calendario regular de las capitalinas con visita a Sultanes de Monterrey.