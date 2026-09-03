Después de 60 partidos disputados, la Leagues Cup 2026 ya tiene definidos a los dos equipos que, tras superar una exigente fase de grupos y un par de rondas de eliminación directa, pelearán por el título del torneo binacional.

Tras unas semifinales dominadas por clubes de la Liga MX, los grandes vencedores fueron Toluca y Monterrey, escuadras que hicieron valer su jerarquía para instalarse en la gran final. Ahora, ambos equipos medirán fuerzas el próximo 6 de septiembre en un duelo que promete emociones y que enfrentará a dos de los conjuntos más sólidos de la competencia.

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Los Diablos Rojos sellaron su pase luego de imponerse (2-0) a León en un encuentro que exigió paciencia y contundencia para resolverlo. Por su parte, el América terminó con el gran momento que atraviesa al caer en penaltis (5-4) Monterrey, resultado con el que aseguró su presencia en la serie por el campeonato.

Más allá de las derrotas sufridas en semifinales, León y América aún tendrán la oportunidad de cerrar su participación en la Leagues Cup con un resultado positivo. Ambos equipos disputarán el partido por el tercer lugar el próximo domingo, un compromiso que les permitirá pelear por un lugar en el podio y despedirse del torneo con una actuación destacada.

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Tanto La Fiera como las Águilas buscarán dejar atrás el trago amargo de la eliminación y regalarle una alegría a sus respectivas aficiones.