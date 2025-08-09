De Taquero a Estrella Mundial; Mascarita Dorada celebra 25 años de una carrera superando adversidades desde su infancia

Este año, Mascarita Dorada celebra 25 años de trayectoria arriba de los encordados, en los cuales ha sabido darle brillo a cada uno de los personajes a los que ha dado vida en empresas como AAA, CMLL, WWE y hasta el cine.

Su historia, sin embargo, no comenzó bajo los reflectores, sino en las calles de Guadalajara, donde de niño trabajó como taquero, para sobrevivir. “Han estado llenos de mucho aprendizaje, son 25 años de carrera, vivo algo que jamás busqué, sólo deseaba una oportunidad de trabajo. Cuando inicié con el personaje de Mascarita Sagrada, ni yo, ni mi patrón y amigo Antonio Peña, nos imaginamos —bueno, quizás él sí, por la visión que él tenía— hasta dónde iba a llegar”, reflexiona Mascarita Dorada.

Antes de ser estrella enfrentó un camino de adversidades. Nacido en una familia humilde, su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, quien, según cuenta con un toque de humor, “se fue a Estados Unidos, se fue por un mandado, y se le olvidó regresar [risas]”. Para ayudar a su madre, aún niño, buscó trabajo incansablemente. Fue un taquero, un hombre llamado Osvaldo, quien le dio la oportunidad. “Como taquero fue mi primer trabajo, estaba en Guadalajara, vivía en casa de mi mamá. Era un niño, y un taquero, el señor Osvaldo, fue quien me dio trabajo. Toqué puertas por muchos lados y por ser un niño no se daban, aparte no sabía ni leer, no tenía mucho para aportar, más que las ganas de querer trabajar”, dijo.

Y sin haber visto televisión ni soñado con ser luchador, Mascarita Dorada encontró en los encordados la oportunidad para transformar su vida. “No veía lucha libre, no tenía televisión. No soñaba con ser luchador, menos profesional, trabajar en alguna empresa, en alguna película, algún comercial, o alguna telenovela”, pero lo logró.