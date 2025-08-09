Más Información

América sufre por bajas y lesiones; vive su peor año desde la llegada de André Jardine

América sufre por bajas y lesiones; vive su peor año desde la llegada de André Jardine

¡De la lucha libre a la pantalla grande!; Mascarita Dorada alternó con Jack Black en 'Nacho Libre'

¡De la lucha libre a la pantalla grande!; Mascarita Dorada alternó con Jack Black en 'Nacho Libre'

Mascarita Dorada fundó su escuela para minis; busca dignificar a los luchadores de talla baja

Mascarita Dorada fundó su escuela para minis; busca dignificar a los luchadores de talla baja

Como El Torito, Mascarita Dorada llegó a la WWE para robarse el protagonismo

Como El Torito, Mascarita Dorada llegó a la WWE para robarse el protagonismo

De Taquero a Estrella Mundial; Mascarita Dorada celebra 25 años de una carrera superando adversidades desde su infancia

De Taquero a Estrella Mundial; Mascarita Dorada celebra 25 años de una carrera superando adversidades desde su infancia

El talento de Mascarita Dorada contrasta tanto con su baja estatura que el escaparate de las arenas de lucha libre no ha sido suficiente para contener su calidad, la cual lo ha llevado a destacar en otros escenarios alejados del pancracio, como lo es... la actuación.

Su facilidad para ejecutar evoluciones arriesgadas le permitió trabajar como doble en la telenovela Amy, la niña de la mochila azul y como actor en la cinta Nacho Libre. En 2006, cuando aún llevaba el nombre de Mascarita Sagrada, tuvo la oportunidad de participar en la película protagonizada por Jack Black y Ana de la Reguera, donde a pesar de no hablar inglés pudo brillar como luchador interpretando a uno de los villanos conocidos como Satan’s Helpers. “Cuando me tocó grabar con él [Jack Black] yo no hablaba inglés, nada más grabé algunas pocas escenas con él, el señor fue siempre muy amable, muy buena onda”, confesó el gladiador mini, quien no vislumbraba el impacto que tendría el filme.

“No dimensionaba lo importante que es Jack Black y la película, hasta que me vine a vivir a Estados Unidos y empecé a trabajar directamente para los americanos, para quienes Nacho Libre es un clásico, la aman. Cuando saben que yo estoy, se emocionan muchísimo y dicen: ‘¡Oh, my god!... yo he visto esa película 10, 15, 20 veces ¡Really!’”, aseveró.

Sin embargo, para poder llegar a trabajar en el cine, Mascarita Dorada antes se desempeñó como actor de doble riesgo, o stunt, donde tomaba el lugar de niños en escenas de peligro lo que abrió el camino a telenovelas como Amy, la niña de la mochila azul, junto a Danna Paola. “Tenía un representante que trabajaba en Televisa, él era el que me conseguía esos trabajos como stuntman, doblando a algunos niños en algunas películas y en algunas novelas”, confesó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios