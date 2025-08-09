Como El Torito, Mascarita Dorada llegó a la WWE para robarse el protagonismo

Para 2013, Mascarita Dorada, bajo el nombre de El Torito, tuvo la oportunidad de llegar a los encordados de la WWE. Lo hizo como manager, o como en México se conoce: de mascota de Los Matadores, ya que por orden de la dirección de la empresa estadounidense no podía mostrar sus habilidades como luchador; sin embargo, bastaron algunas evoluciones sobre el ring para robarse el protagonismo.

“Al principio, en la posición donde me pusieron [acompañante] fue difícil, porque normalmente a todos los países que iba, pues siempre me dejaban luchar, nunca me ponían limitaciones. Que estuviera abajo del ring, nada más viendo la acción, era muy difícil, sobre todo guardar toda esa adrenalina, yo quería estar arriba haciendo lo que yo hago: vuelos”, recuerda, aunque, pese a todo, sabía que era un proceso para entender al público y el sistema de lucha americano.

“Fue para aprender, porque es el sistema americano; me fueron soltando poco a poco y al final de cuentas, terminé siendo el protagonista”, recordó Mascarita Dorada, quien pudo brillar en un combate estelar frente a Hornswoggle. “Cuando por primera vez hice unas ‘tijeritas’ o una ‘planchita’, explotó la arena y todo mundo estaba loco y atrás en vestidores, más. El señor Kane, la leyenda, preguntó a Los Matadores que por qué no me habían utilizado antes, ellos respondieron que eran órdenes, el patrón no me quería arriba del ring... Y bueno, Kane dijo: ‘¿cómo que no? si él es un superestrella, un fenómeno, ¿no escucharon al público, cómo explotó, no escucharon? La gente está loca por él’, de esa forma me fueron soltando”, recordó emocionado.

Así, El Torito se posicionó, “fue importante para la empresa y pude luchar”, sentenció.