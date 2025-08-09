Mascarita Dorada fundó su escuela para minis; busca dignificar a los luchadores de talla baja

Mascarita Dorada se ha convertido en un defensor de los luchadores de talla baja. Consciente de las injusticias y riesgos que enfrentan los gladiadores de su categoría, fundó en Tennessee la primera escuela de lucha libre especializada para minis, bajo el nombre de Little Lucha.

Su misión es clara: formar nuevas generaciones de mini luchadores, dignificar su categoría y garantizar que tengan el respeto y la preparación que merecen. “A los promotores, por hacer dinero, no les importa y suben a los chaparritos sin prepararlos y los avientan al ruedo”, explica Mascarita Dorada. “Es una pena, los mini se lastimaban, se caían de cabeza y es por eso que surge la idea”, dijo.

Su escuela busca cambiar esta realidad, ofrece un espacio donde los mini luchadores pueden desarrollar sus habilidades de manera segura. “Como estuviste en su lugar, entiendes la problemática. Tengo mucho conocimiento que compartir a los minis que pueden hacer extraordinarias cosas, pero hay que prepararlos, no podemos permitir que los promotores inconscientes los suban a que se lastimen”, aseguró el luchador, quien trabaja con Real Midget Wrestling, empresa que promueve eventos exclusivos para los chaparritos.

La escuela de Mascarita Dorada no sólo se enfoca en la técnica, sino también en formar a los luchadores mini para que se sientan valorados. “Tenemos un ring pequeño, de 4x4 metros, está muy pequeño, es parte también del espectáculo”, explicó.