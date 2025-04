David Faitelson lanza contundente mensaje para Álvaro Morales; "Pretende ser lo que yo ya soy"

En los últimos meses una de las confrontaciones más fuertes en los medios de comunicación deportivos, tiene como protagonistas a David Faitelson y Álvaro Morales.

Ex compañeros de ESPN, que en múltiples ocasiones han compartido tener una mala relación, un tema del que al fin habló Faitelson.

Durante la más reciente emisión del podcast de Más Deporte, el ahora comentarista de Televisa fue sincero y dejó varios mensajes para Morales, asegurando que quizá le tienen envidia por su trayectoria.

"No lo sé, tendrá un problema porque a lo mejor me tiene envidia, porque a lo mejor pretende ser lo que yo ya soy. No lo sé. Yo no tengo ningún problema con él, no trabajo con él", mencionó.

Faitelson, quien parecía no darle importancia a los comentarios de Morales, siguió y reveló que su contrato tenía una cláusula para no tener que trabajar con él en ningún programa de la cadena estadounidense.

"Mi contrato en ESPN tenía una cláusula que, por primera vez en mi vida, decía no vas a trabajar con Álvaro Morales. No va de acuerdo con mi escuela periodística, con mi forma de pensar en la vida y se acabó".

David, quien se ha convertido en una de las cartas fuertes de Televisa, por último compartió una anécdota, en la que Morales le habría dicho que su objetivo era ser como José Ramón Fernández.

"De él no aprendo absolutamente nada, yo creo en la autenticidad de las personas. No se dan cuenta que hasta el tono de voz está impuesto, yo lo conozco desde que… un día en la redacción de ESPN me dijo ‘yo quiero ser como José Ramón (Fernández) y como tú", finalizó.