David Faitelson cuestiona fuertemente a Ricardo La Volpe; “¿Por qué carajo no hizo a México campeón del mundo si sabe tanto?” El periodista deportivo de TUDN no se guardó nada y en pleno transmisión de Línea de 4 atacó al ex director técnico de la Selección Mexicana por no conquistar el Mundial en 2006

