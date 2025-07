Santiago Giménez bromea sobre el trabajo de Javier Aguirre; es como nuestro abuelito", dijo

Si hay una constante en el discurso de la Selección Mexicana es la de la unión. El delantero del Milan, Santiago Giménez, al igual que sus compañeros, destaca la mayor fortaleza del Tricolor.

Santi atraviesa por una racha negativa de goles en la Selección Nacional, pero eso no le quita la confianza de despertar en el juego importante, frente al equipo anfitrión.

“Javier es como nuestro abuelito, siento que es un hombre de mucha experiencia. Confiamos mucho en él, seguimos sus consejos, nos muestra su cariño, ha formado una familia, entre el cuerpo técnico y jugadores y se lo debemos a Javier”, explicó Santi en conferencia.

Más respeto, Santi 😅😝



"Javier Aguirre es como nuestro abuelito y ha formado una gran familia" 🇲🇽👏🏼

Mañana, un capítulo más de la rivalidad entre México y Estados Unidos, por el título de la Copa Oro 2025 y Giménez sabe la importancia de este compromiso, el último oficial antes de la Copa del Mundo 2026.

“Como decía, es el clásico de Norteamérica, siempre ha sido, la rivalidad en temas futbolísticos siempre ha estado, es algo lindo. Cada selección, cada equipo tiene su rival a vencer, nuestro rival es Estados Unidos y el suyo somos nosotros. Se va a demostrar en la cancha”, agregó.

¿Qué pasará con él en Milán?

Santiago Giménez vino de más a menos el semestre anterior en el Milán de la Serie A; sin embargo, asegura que seguirá una temporada más con los Rossoneri, misma en la que buscará demostrar por qué se fijaron en él.

Apaga los rumores🔥



🗣️ Santiago Giménez habló sobre su futuro con el Milán para la siguiente temporada 🇮🇹

“Yo estoy como en casa, le agradezco a Dios que me deje estar en un equipo tan grande, hay muchas filtraciones de que voy a salir, pero estoy muy bien, he hablado con la directiva, la idea es que me quede, trataré de mostrar mi mejor versión, la temporada que viene voy a dar el máximo, se viene el Mundial en casa”, concluyó.

