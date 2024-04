David Benavidez vuelve a arremeter contra el Canelo Álvarez: “Es absurdo querer 200 mdd”

El intercambio de mensajes entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez siguen, ya que el ‘Red Flag’ sigue insistente en enfrentar al tapatío.

El Canelo señaló que aceptaría pelear con Benavidez por 200 millones de dólares, a lo que ya respondió David.

“Lo que sucede es que quiere entre 150 y 200 millones de dólares, lo cual es absurdo, ni siquiera la empresa de promoción gana tanto dinero”, afirmó Benavidez al canal de Youtube FreshAndFit.

El originario de Phoenix, Arizona reiteró que se ha ganado la oportunidad boxísticamente.

“No voy a doblar la rodilla ante nadie, porque me he ganado mi oportunidad por los cinturones. Soy el contendiente número 1, no necesito demostrar nada, he vencido a las personas que me dijeron que venciera para poder luchar por el título”, señaló David Benavidez.

