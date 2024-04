Canelo Álvarez le responde a Benavidez: “Ya tengo huevos, no necesito comprarlos”

Cuando Saúl ‘Canelo’ Álvarez hizo oficial su pelea ante Jaime Munguía las críticas no se hicieron esperar, una de ellas fue de David Benavidez, el pugilista que constantemente reta al tapatío.

El mexicano indicó que pelearía ante ‘Red Flag’ por “200 millones de dólares” a lo que Benavidez indicó que con ese dinero “se comprara un par de huevos”, comentario al que Saúl ya respondió.

“Nada me han regalado y estoy en la posición que estoy base a huevos y tantas peleas que he hecho, no tengo que darle gusto a la gente que nunca está contenta”, expresó el Canelo Álvarez en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Con un historial de 64 peleas (60 triunfos, 39 nocauts, 2 derrotas y 2 empates) Saúl reiteró que “en este momento base a huevos puedo hacer lo que yo quiera” y entiende que su situación genera envidias.

“Siempre va a estar ahí alguien, cuando no era Golovkin, era Billy Joe Saunders, Callum Smith, Caleb Plant, Miguel Ángel Coto, nunca están contentos con nada”, agregó el tapatío.

Saúl explicó que si aceptó pelear con Jaime Munguía este 4 de mayo se debió a que “es una pelea más atractiva para el público, es una pelea entre dos mexicanos y fue la mejor opción que estaba sobre la mesa”.

Evidentemente el Canelo sabe que sus detractores cuestionan cada decisión boxística que toma, sin embargo, hace caso omiso.

“He hecho historia mucha historia en mi carrera y sé que hay que gente que no le gusta, pero tampoco tengo que hacer lo que ellos les guste al final de cuentas, yo estoy haciendo lo que se debe de hacer y a es agente nunca la vas a tener contenta y tampoco tengo preocuparme por tenerla contenta”, sentenció Álvarez Barragán.