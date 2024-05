David Benavidez advierte al Canelo: "Pon algo de jodido respeto en el nombre de Oscar de la Hoya"

Los días previos a la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía se vivieron con intensidad, sobre todo tras el enfrentamiento del púgil tapatío con su expromotor, Óscar de la Hoya.

El campeón indiscutido del peso supermediano, le dedicó un fuerte mensaje al 'Golden Boy' en conferencia de prensa, motivo por el cual David Benavidez, el retador oficial y el boxeador al que todos esperan que Álvarez enfrente, le respondió con una advertencia en redes sociales.

"Para este imbécil, intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que ya yo vine siendo Canelo a los Estados Unidos, y que solamente lucró con mi nombre, nunca perdió un solo centavo, si no solo ganó dinero. Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar. ¿Sí?, está bien, pero si no hubiera metido yo a mis abogados, me lo robas" apuntó el Canelo, que apenas comenzaba a señalar a de la Hoya.

"Lo único que hace este hombre es ser una lacra del boxeo, robarle a los boxeadores. Para quien esté con él, metan por favor ahí a sus abogados porque seguramente les está robando, es lo único que viene a hacer al boxeo. A lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo. También le roba la atención a la gente que hace las cosas para la cocina, ya no saben si usar las cosas como consoladores o como cazuelas, porque acá se las mete el muchacho" terminó por declarar Saúl.

¿QUÉ LE DIJO BENAVIDEZ AL CANELO?

"Pon algo de jodido respeto en el nombre de Óscar de la Hoya" publicó Benavidez junto al video de la conferencia de prensa.