Este miércoles, 27 de mayo, Crystal Palace y Rayo Vallecano se medirán en la Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, para definir al campeón de la Conference League. A continuación, el horario y los canales de transmisión para ver el duelo:

Crystal Palace vs Rayo Vallecano | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Disney+ Premium, Claro Sports, Claro Sports YouTube y ESPN.

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Rayo Vallecano en entrenamiento, previo a la final de la Conference League - Foto: EFE

¿Cómo llegarán Crystal Palace y Rayo Vallecano a la final de la Conference League?

El Rayo Vallecano se enfrenta al Crystal Palace el miércoles en una final de Conference League histórica para dos novatos en el escenario europeo.

El Rayo aspira en Leipzig a ganar el segundo y más importante trofeo de sus 102 años historia, tras la liga de Segunda División de 2018.

"Creo que no somos conscientes de lo conseguido, y creo que va a pasar tiempo en poder asimilarlo con claridad", dijo el técnico del Rayo, Íñigo Pérez, en una entrevista con los medios de la UEFA.

El equipo del humilde barrio obrero del sureste de Madrid no había vuelto a pisar una competición europea desde su eliminación en cuartos de final de la Copa de la UEFA en 2001.

El Rayo tiene la posibilidad de cerrar una gran temporada, en la que cosechó un octavo puesto en LaLiga, que le aseguró una inédita sexta campaña consecutiva en la élite del fútbol español.

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Adam Wharton del Crystal Palace en festejo de gol - Foto: AP

El conjunto rayista se apresta a dar un gran paso sobreponiéndose a las turbulencias que se viven desde hace años entre su presidente, Raúl Martín Presa, y la afición.

El Crystal Palace aspira a seguir ampliando su buena marcha de los dos últimos años con el entrenador austríaco Oliver Glasner, que anunció su salida tras el final de temporada.

"Poner fin a este viaje de más de dos años con otro trofeo, con el primer título europeo de la historia del Crystal Palace, sería increíble", afirmó Glasner.

El técnico austríaco llevó al equipo a ganar el pasado año su primer título de la FA Cup y la Community Shield y lo clasificó para la Europa League.

Sin embargo, al ser los dueños del conjunto inglés accionistas del Olympique de Lyon, tuvieron que cambiar de competición en base a los reglamentos de la UEFA sobre multipropiedad.

El Crystal recaló así en la Conference que ahora espera llevar a sus vitrinas, para lo que cuentan con el delantero Ismaila Sarr, mejor goleador del torneo.