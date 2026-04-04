La cartelera sabatina de la Liga MX está conformada por cuatro partidos, donde uno que destaca es el del Cruz Azul frente al Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Con el liderato en la mira, La Máquina recibe a los Tuzos en la Jornada 13 del Clausura 2026. Este juego luce como uno de los más destacados de este día y de la presente fecha, ya que ambas escuadras buscan sumar tres unidades para sus respectivas causas.

El equipo de Nicolás Larcamón marcha en la segunda posición del campeonato con 27 unidades, a tres del liderato que le corresponde a las Chivas. En caso de ganar el juego, La Máquina se pondría de líder a la espera de lo que haga el Rebaño frente a Pumas el domingo.

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ES DÍA DE PARTIDO 💙🚂 pic.twitter.com/CToVhwrBwJ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 4, 2026

En su último partido de Liga MX, el cuadro celeste empató 1-1 con el Mazatlán, resultado inesperado para el seno cruzazulino que esperaba salir con los tres puntos bajo el brazo.

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Los Tuzos quieren escalar posiciones, de momento son quintos con 22 unidades, por lo que una victoria los podría elevar un peldaño y también ir acercando a asegurar su boleto para la Liguilla del futbol mexicano.

En su duelo pasado, los hidalguenses sacaron un positivo empate frente al Toluca en el Estadio Hidalgo de 1-1.

¿Dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs Pachuca?

Este sábado 4 de abril, La Máquina enfrenta a los Tuzos en Puebla en punto de las 19:05 horas del centro de México. El partido podrá sintonizarse en Canal 5 en televisión abierta, así como en TUDN y VIX.