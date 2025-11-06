Cruz Azul, sin distracciones: Larcamón quiere el liderato y advierte que será un duelo exigente ante Pumas

Cruz Azul llega a la última jornada del Apertura 2025 con la posibilidad de coronar una fase regular brillante. Mientras Pumas busca mantenerse con vida en el play-in, la Máquina apunta al liderato general. Nicolás Larcamón sabe que será un duelo exigente, donde cualquier error puede costar caro.

“El partido del sábado, la verdad que es un rival que sabemos que va a ser durísimo, propio también de lo que tiene en juego, la oportunidad que tiene también de seguir con vida en el torneo, y además de la jerarquía de plantel y que estamos claros de que para llevarnos los tres puntos va a ser, vuelvo a repetir, uno de esos desarrollos bien exigentes”, expresó el técnico celeste, en conferencia de prensa.

El argentino reconoció que su equipo llega enfocado y con una semana de trabajo de alto nivel. “Fue una semana de una calidad de trabajo, de tensión, de enfoque… muy conforme con lo que se va redondeando como semana de preparación. La expectativa de llegar de la mejor manera para puntuar con esos tres puntos que traerían un montón de beneficios de cara a lo que van a ser las fases finales”, agregó Larcamón, satisfecho con la respuesta de su plantel.

Convertirse en superlíder no es un capricho para el técnico, sino parte del proceso de crecimiento del grupo. “Era nuestro primer gran objetivo finalizar en lo más alto en la fase regular. Siento muy importante e inteligente de nuestra parte lograr todos los beneficios de ventajas de cara a lo que van a ser los cruces. Es nuestro primer gran objetivo finalizar en lo más alto en la fase regular, como parte de la construcción del gran objetivo”, enfatizó.

Larcamón también subrayó que no hay espacio para distracciones. “Hoy el foco está 100% puesto en Pumas, ni siquiera en una hipotética situación de Liguilla… hoy lo más importante es terminar la fase regular como superlíderes”.

Respecto a la alineación que usará ante Pumas, el técnico no confirmó su once titular, pero reconoció el alto nivel competitivo del grupo. “Todavía no tenemos definido el once. Hoy fue el anteúltimo entrenamiento, mañana todavía nos resta una sesión más, toda la tarde para trabajar en la oficina dedicada a la definición del plan de juego”, explicó.

Sobre nombres propios, Larcamón habló de Mateusz Bogusz, a quien ve con grandes posibilidades de iniciar, y de Nacho Rivero, quien podría jugar pese a estar amonestado. “Mateusz viene de competir muy bien… y Nacho, sí, está con la situación de la cuarta amarilla, pero si tenemos un jugador inteligente y con experiencia, es precisamente Nacho”, dijo.

Con la ilusión del liderato y la convicción de cerrar fuerte, Cruz Azul enfrentará a Pumas en un duelo donde Larcamón no admite distracciones: “Hoy el partido más importante que tenemos es Pumas, hoy no hay otro partido más importante que ese”, concluyó el estratega.