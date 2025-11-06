La actividad de la Liguilla de la Liga MX Femenil continúa este jueves 6 de noviembre, donde seis de los ocho equipos tendrán actividad en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Cruz Azul y Pachuca arrancaron la actividad de esta fase en el estadio de Ciudad Universitaria, donde las Tuzas derrotaron 2-1 a La Máquina para así sacar una ligera ventaja para el duelo de vuelta.

Para este jueves, habrá tres juegos, los cuales prometen ser igual de emocionantes que el duelo inaugural de los Cuartos de Final. La cartelera de hoy arranca con las Bravas de Juárez recibiendo a Las Amazonas en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Más tarde, las Rayadas de Monterrey abren las puertas del Estadio BBVA para medirse ante las Águilas del América que buscará sorprender al conjunto local.

Para cerrar la actividad de esta noche, las Chivas Rayadas del Guadalajara jugará en el Akron ante las Diablas Rojas del Toluca con la misión de hacer pesar su casa para poder ir con vida al Nemesio Diez.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Liga MX Femenil HOY?

FC Juárez vs Tigres

Horario: 18:30 horas

Lugar: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Tubi y Canal YouTube Liga MX Femenil

Monterrey vs América

Horario: 19:15 horas

Lugar: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 9, TUDN, ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil

Chivas vs Toluca