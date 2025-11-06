Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Más Información

La FIFA anunció este jueves la nominación de Javier Aguirre, director técnico de la, al Premio The Best al Entrenador masculino del año 2025.

Con esta nominación, el Vasco Aguirre se convierte en el primer entrenador mexicano en la historia en ser considerado para dicho galardón.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, el Tricolor conquistó dos torneos oficiales de la zona: la Copa Oro y la Concacaf Nations League, además, su récord en el año 2025 fue de 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas (River Plate, Suiza y Colombia).

Aguirre comparte nominación con técnicos de renombre como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (ParísSaint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool), todos seleccionados por un panel de expertos internacionales.

La Selección Mexicana concluirá la actividad en este año en la Fecha FIFA de noviembre donde enfrentará a Uruguay (15 de noviembre) y a Paraguay (18 de noviembre), en Torreón, Coahuila y San Antonio, Texas, respectivamente.

Javier vive su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, tras regresar al timón en 2024 y vivirá su tercer Mundial al frente del Tricolor, luego de vivir las ediciones de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

