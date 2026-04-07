Cruz Azul recibe las peores burlas con LOS MEJORES MEMES tras ser goleado por el LAFC

Una vez más, Cruz Azul volvió a decepcionar a su afición, esta vez con una humillante goleada en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF ante LAFC.

Cruz Azul no gana hace cinco partidos, pero esta es su segunda derrota consecutiva, tras caer contra los Tuzos del Pachuca en la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A Nicolás Larcamón parece que el equipo se le está saliendo de control, y al menos en redes sociales, un gran sector de la afición ya está harta.

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Al terminar el partido con el LAFC, los aficionados cementeros y de otros equipos, castigaron a la Máquina con LOS MEJORES MEMES de la goleada.

"Partido lamentable, así como los últimos partidos del equipo, técnico mediocre con estilo de juego limitado y pobre, jugadores muy pobres en intensidad, en proyección y sobre todo sin ideas, ojalá pierdan el sábado para ver si así se dan cuenta que no es técnico para Cruz Azul", opina @NataAzulino en X (antes Twitter).

"¿Quieren estadio lleno e ingresos? Traigan a un DT de verdad que sepa cómo ganar trofeos. Más les vale correr a esta mier... de técnico que no juega a nada", publicó otro aficionado celeste.

A continuación, les dejamos las mejores imágenes.

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Los MEJORES MEMES de la goleada que sufrió Cruz Azul contra LAFC

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