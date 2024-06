Cruz Azul no le cierra la puerta a más refuerzos; Jorge Sánchez en camino a La Noria

Martín Anselmi, previo a su partido amistoso ante América de Cali, aseguró que la posible llegada de Jorge Sánchez, lo ilusiona, ya que lo considera un gran jugador y una buena persona.

“A Jorge Sánchez lo conocí en enero, tuve una video llamada con él. Un conocido a él, me manifestó que quería dejar el fútbol europeo, que le interesaría venir a Cruz Azul. Me pareció una gran persona, un gran profesional, que se exige, que quiere siempre estar contagiando esas ganas de entrenar. Me manifestó que había aprendido mucho en Europa, quiere transmitirlo a sus compañeros”, señaló en rueda de prensa.

En días pasado, Jorge Sánchez en entrevista con TV Azteca, mostró su interés por llegar a Cruz Azul y tomar este nuevo desafío en su carrera, cosa que le gustó al técnico de Cruz Azul.

“Sabemos que no se pudo dar en aquel momento, por que el Porto no lo dejó salir, ahora surgió una posibilidad. Lo estamos viendo, vi sus declaraciones y al final, si hay un futbolista que tiene ese deseo de ser parte, bienvenido sea, veremos como finaliza esta historia”.

Por otro lado, Anselmi enfatizó que el mercado está abierto y mientras se mantenga en esa condición, podrían llegar nuevos refuerzos para el Apertura 2024, siempre u cuando, cumplan con el perfil.

“El marcado está abierto, al final, cuando está abierto puede hacer integraciones en el plantel y mientras siga así, estaremos atentos al mercado, puede llegar una oferta por un jugador nuestro, pero vamos de a poco en ese sentido. No incorporaremos un jugador por incorporar, debe adaptarse al perfil que buscamos”.

“Uno como entrenador quiere tener el mejor equipo posible. En ese sentido trabajamos el equipo y somos proactivos. Estamos atentos a lo que pueda llegar a pasar, de ir viendo que nos puede dar cada futbolista y sobre esa línea estamos trabajando”, finalizó el timonel cementero.

Martín Anselmi elogia a Jorge Sánchez y asegura que si tiene el deseo de jugar en Cruz Azul, bienvenido sea: “Veremos como finaliza esta historia”. pic.twitter.com/cK1z9p0CaM — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 29, 2024

