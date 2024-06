Canelo Álvarez defiende a México ante los comentarios de violencia: “No es como lo pintan en Estados Unidos”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez en distintas ocasiones ha manifestado su orgullo por ser mexicano y en esta ocasión defendió al país ante los comentarios y prejuicios que existen respecto a la violencia.

“México no es como lo pintan, o como lo pintan ustedes (en Estados Unidos)”, comentó el pugilista en una entrevista para Univisión.

Este comentario surgió porque cuestionaron al Canelo sobre cómo es vivir con lujos en un país que tiene problemas de violencia, así que el tapatío fue contundente con su respuesta.

“A mí toda la gente me quiere en México, gente de todo tipo que te imagines, toda la gente me quiere en México y yo me siento bien, me siento tranquilo”, añadió el actual campeón indiscutido de los supermedianos.

Incluso Álvarez Barragán le preguntó al entrevistador si viaja a México y este respondió que sí, dos veces por año incluso manejando, así que con esta respuesta el boxeador reforzó que el país no es cómo lo reflejan en Estados Unidos.

“Entonces si has ido manejando y no te pasa nada, entonces México no es como lo pintan, no es como lo ves en las películas de Hollywood, que sale lo más feo de México”, recalcó el Canelo.

Finalmente, Saúl señaló que el territorio mexicano tiene distintos puntos turísticos y otras cosas que lo resaltan a nivel mundial, más allá, de la violencia o delincuencia.

“Es un país bonito, tenemos muchas cosas muy bonitas y no sé si esté mejor hoy que antes, pero yo amo a mi país”, sentenció el Canelo.

