Cruz Azul lanza campaña para apoyar a Fernando Navarro; esperan alcanzar un objetivo económico

Fernando Navarro, una de las figuras históricas del León, se encuentra viviendo un momento muy difícil, al tener a un familiar hospitalizado y requiriendo un costoso tratamiento.

La complicada situación orilló al exjugador a realizar una recaudación de dinero para alcanzar la cifra necesaria y poder seguir adelante, un llamado al que acudieron, además de aficionados, algunos futbolistas.

Julián Quiñones, Fernando ‘Nene’ Beltrán y Jesús ‘Canelo’ Angulo han sido algunos de los jugadores que han donado para ayudar a su compañero, quien vio sumarse a toda la plantilla de Cruz Azul.

El equipo celeste, que no se quedó con los brazos cruzados, lanzó en sus redes sociales información importante, buscando con el respaldo de su gente alcanzar lo requerido.

En un video en redes sociales, Ángel Sepúlveda y Nacho Rivero pidieron sumar esfuerzos para ayudar a Navarro, poniendo a disposición de la causa las camisetas de todo el equipo, mismas que serán subastadas.

"La familia de Fernando Navarro necesita nuestro apoyo, Azules. La playera de juego que cada integrante de La Máquina use ante Chivas este sábado será puesta en subasta para recaudar fondos. Entren a este link (https://matchwornshirt.com/es/) en cuanto acabe el partido para ofertar por su playera favorita, y apoyemos juntos en esta causa", se puede leer en la publicación.